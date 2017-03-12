Министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя заявила, что власти Нидерландов жестоко обошлись с членами ее делегации минувшей ночью в Роттердаме.

Как передает АПА со ссылкой на Anadolu, об этом она сообщила по прибытии в Стамбул.

“Был взят под стражу временный поверенный в делах Турции, который имеет ранг посла. Кроме того, были задержаны пять сотрудников моей охраны. Полицейские Нидерландов вывели нас из машины и доставили в центр полиции на границе с Германией. Нас продержали там полтора часа. Мы столкнулись с очень грубым и жестким обращением”, — заявила Кайя.

“Как министр, обладающий дипломатическим паспортом, я планировала встретиться с гражданами Турции в Нидерландах на территории генконсульства, которая считается турецкой территорией. Согласно международному праву, никакого разрешения для подобных встреч не требуется”, — добавила она. Турецкий министр призвала мировое сообщество осудить «незаконные и бесчеловечные» действия голландских властей.