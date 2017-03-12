В понедельник, 13 марта, в республике ожидается пасмурная погода, местами осадки, сообщили Sputnik Азербайджан в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР.

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, местами туман, преимущественно без осадков.

В течение дня северный ветер сменится юго-восточным. Температура воздуха на Абшероне ночью составит 3-6, днем — 9-13 градусов тепла, в Баку ночью — 3-5, днем — 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 85-95%, днем — 60-70%.

В западных районах страны ожидаются осадки, в восточных районах — в основном без осадков. Ветер восточный. Ночью 2-7, днем до 11-16 градусов тепла, в горах ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.