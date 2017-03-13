Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду ожидает появления на свет двух мальчиков-близнецов от суррогатной матери. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

По информации издания, женщина проживает на западном побережье США и находится на поздней стадии беременности. После рождения дети переедут в дом спортсмена на окраине Мадрида.

В настоящее время 32-летний Роналду встречается с 23-летней моделью Джорджиной Родригес, которая, как отмечается, находится в хороших отношениях с единственным сыном футболиста — Криштиану-младшим. Ребенок родился в 2010 году также от суррогатной матери.