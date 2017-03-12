Официальный Баку осудил действия властей Нидерландов.

«Действия Нидерландов в отношении Турции выходят за пределы дипломатической этики», — заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

По его мнению, некоторые Европейские институты и в частности, ряд кругов в Европейском парламенте , а также Нидерланды превратили в «привычку» при каждом случае необоснованно критиковать другие государства, осуществлять «менторство» и выдвигать претензии к другим.

«Действия правительства Нидерландов, считавшего права человека и демократию своими фундаментальными принципами, в отношении официальных лиц Турции, не разрешение представителям проживающей в этой стране турецкой общины свободно собраться и применение против них силы носят предвзятый и противоречивый характер», — цитирует его слова Тренд.

Эти действия также являются грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях, а также таких фундаментальных принципов, как права человека и свобода собрания и слова, сказал Гаджиев. Подобные поведение также выходит за рамки дипломатической этики, отметил он.

По словам Гаджиева, все это ещё раз демонстрирует необходимость в устранении распространяемой в настоящее время в Европе исламофобии, ксенофобии и других негативных проявлений расизма, а также поощрении толерантности, диалога, мультикультурализма.