Водитель самосвала марки ЗИЛ, ехавший против движения по трассе в Международный аэропорт Гейдара Алиева в потоке автомобилей, движущихся со скоростью около 120 км в час, задержан полицией.

Об этом передает телеканал Xəzər.

Им оказался 46-летний Эльчин Бабаев. При этом отмечается, что за рулем в тот момент Бабаев находился в нетрезвом состоянии.

Решением суда Хазарского района Э.Бабаев был арестован на 15 суток, а также лишен водительских прав. Однако удивительно то, что он уже несколько месяцев назад был лишен водительских прав и в момент происшествия не имел права управлять транспортным средством. Суд Хазарского района продлил прежнее наказание о лишении водительских прав еще на один год, сообщает 1news.az

Не меньше удивления вызывает и объяснение Бабаевым произошедшего: «Нарушил, и правильно сделал. Мне там, где-то надо разворачиваться, столько бензина придется израсходовать. Мне на бензин не хватает»,- заявил водитель на камеру. При этом ясно, что он и в момент разговора пребывает в состоянии алкогольного опьянения.