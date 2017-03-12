Вооруженные силы Ирака отбили у «Исламского государства»* значительную часть территории в западном Мосуле.

Об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на иракского командира.

“Более трети правого берега (западного Мосула) находится под контролем наших подразделений”, — заявил агентству генерал-майор Маан Аль-Саади (Maan al-Saadi).

Операция по освобождению города от ИГ продолжается с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США. Ранее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.