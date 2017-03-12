Российские телеканалы продолжают уделять пристальное внимание бизнесмену Тельману Исмаилову. На сей раз телеканал «Россия-24» представил сюжет под названием «История одного банкротства: долларовый миллиардер стал рублевым миллионером».
Российские телеканалы продолжают уделять пристальное внимание бизнесмену Тельману Исмаилову. На сей раз телеканал «Россия-24» представил сюжет под названием «История одного банкротства: долларовый миллиардер стал рублевым миллионером».
Дата: 2017/03/12 14:19
Раздел: Азербайджан, СНГ
Просмотров:
177
Действия Нидерландов в отношении Турции выходят за пределы дипломатической этики, заявили в МИД
Водитель самосвала марки ЗИЛ, ехавший против движения по трассе в Международный аэропорт Гейдара Алиева в потоке автомобилей,
Погибли до 5 военнослужащих врага
Сегодня Государственный экзаменационный центр проводит первый этап выпускных экзаменов для учеников 9 классов общеобразовательных школ в 33
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях
В Баку в квартире обнаружен труп 70-летнего мужчины.
Сегодня в Турции обучается более 12 500 граждан Азербайджана.
Вице-президент Республики Индонезия М.Юсуф Калла направил поздравление Мехрибан Алиевой в связи с назначением Первым вице-президентом Азербайджана, передает
Житель Баку отравился лекарством и умер.