Президент Франции Олланд заявил, что надо «принудить» к миру Азербайджан и, если надо, то такими же жесткими санкциями, как и Россию. На санкции Олланд намекнул во время визита во Францию Сержа Саргсяна – президента Армении, который уговаривает Европу войти в Таможенный Союз через Армению, то есть, спокойно обходить ими же самими наложенные на Россию санкции используя фейковые армянские «печати» о происхождении товара, как это делает Беларусь сейчас, только намного масштабнее. Об этом на своей странице в Facebook пишет израильский политический эксперт Соломон Манн.

По его словам, на встрече с армянской диаспорой в Париже Саргсян, как говорят, выразился: «никогда такого не будет, чтобы армянин оказался глупее беларуса! Они сотни миллионов пропускают через себя, а вы? Я даю вам полное добро на создание любого бизнеса – приходите и делайте!». «Саргсян призвал Францию торговать с Ираном через Армению, напоминая что Иран и Армения стратегические партнеры и Армения не отказалась от торговли с Ираном даже когда США наложили на страну санкции», — отметил Манн.

Эксперт добавил, что основной же причиной визита Саргсяна в Париж было намерение заручиться поддержкой французской диаспоры для выхода на Трампа. Задумка довольно «умная»: Саргасян, зная о намерении Трампа улучшить отношения с Россией, хочет оказаться в одной «корзине» с Россией и изъять из этой «корзины» Азербайджан, как страны, не разделяющей «любви к России». «Слушая речи Саргасяна, я думаю: неужели он настолько глуп, что может считать Трампа поклонником России? Впереди визиты президентов Армении и Азербайджана в Вашингтон и будет очень важно – чью сторону примет администрация президента США», – подытожил Соломон Манн.