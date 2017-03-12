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Перестрелка перед концертом нашего певца в Красноярском крае

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В Ачинске Красноярского края в ходе перестрелки в баре был ранен мужчина. Как сообщает ГУ МВД по краю, пострадавшему 28 лет, и он был доставлен в больницу сегодня, 12 марта, утром.

По данным полиции, «между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они произвели в друг друга выстрелы из травматического пистолета и ружья».

Как уточняет издание «Запад24», конфликт начался в баре и перешел на улицу. Мужчина, уроженец Азербайджана, подбежал к своему автомобилю, взял гладкоствольное 5-зарядное ружье и выстрелил в воздух. В ответ из собравшейся у бара толпы выстрелили в азербайджанца из травматического пистолета. Мужчина же, обороняясь, выстрелил в толпу из своего ружья, заряженного боевыми патронами, и ранил одного человека в грудную клетку.

В настоящий момент, добавляют в полиции, все участники конфликта задержаны.

Поводом собраться значительному числу посетителей в эту ночь стало выступление двадцатипятилетнего артиста Азербайджана Эльбруса Джанмирзоева. Сегодня в 18.00 он планирует дать свой концерт в Городском Дворце культуры в Ачинске.

Дата: 2017/03/12 15:35

Раздел: Азербайджан, СНГ

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