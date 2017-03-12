Шесть активистов читинского штаба забайкальского отделения «Национально-освободительного движения» 11 марта провели пикет на центральной площади Читы с требованием возбудить уголовное дело на первого президента СССР Михаила Горбачёва за «измену Родине», сообщает корреспондент ИА «Чита.Ру».

«Основное его преступление, по-нашему, заключается в том, что он ликвидировал органы власти в СССР. То есть он создал Госсовет – неконституционный орган. И, соответственно, этот совет, главой которого он был, принял постановление, которое ликвидирует органы власти. А государство без органов власти существовать не может», – рассказал координатор штаба Виктор Проценко.

Участники мероприятия призывали читинцев подписать обращение в Генеральную прокуратуру России и Следственный комитет страны о привлечении Горбачёва к ответственности. Параллельно с пикетом активисты опрашивали прохожих о том, как бы те проголосовали на референдуме 1991 года о сохранении СССР.