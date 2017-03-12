Сегодня Государственный экзаменационный центр проводит первый этап выпускных экзаменов для учеников 9 классов общеобразовательных школ в 33 районах Азербайджана, а также выпускные экзамены для учащихся последних классов ссузов в 23 районах.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГЭЦ, в целом, экзамены сдают 37 230 учеников.

В целом выделено 113 экзаменационных центров для проведения экзаменов. На первом этапе выпускных экзаменов для учеников 9 классов планируется участие 34116 человек. На выпускных экзаменах в ссузах примут участие 3114 учеников 11 классов.

Следить за ходом экзаменов будут 269 руководителей, 3091 наблюдатель.