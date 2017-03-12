Вопросы противодействия терроризму 15 марта в столице обсудят начальники генштабов стран СНГ.

Как передает haqqin.az, об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«15 марта в Военной академии генерального штаба Вооруженных Сил РФ пройдет международная конференция по задачам противодействия терроризму с участием руководителей генеральных штабов вооруженных сил стран — участников СНГ», — говорится в сообщении, расположенном на сайте министерства.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что в мероприятии примет участие и начальник Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыгов.

Предполагается, что данное мероприятие будет содействовать наращиванию военного сотрудничества между странами в национальных интересах каждой из них.