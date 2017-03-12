Цель ограничения на загранкомандировки — при голосовании за соответствующий законопроект «гарантировать» достаточно голосов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вероятно введет в действие статью 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе, запустив процедуру Brexit 14 марта.

8 марта 2017 года, в ходе обсуждения законопроекта о Брексит, уже поддержанного палатой общин, 366 членов палаты лордов проголосовали за поправку.

Дополнение подразумевает, что правительство должно получить одобрение у парламента на итоговое соглашение с ЕС или разрешение выйти из союза без договоренности с Брюсселем.