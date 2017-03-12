Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 118 раз.

Как сообщает сайт Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Барекамаван, Воскеван, Бердаван, Шаваршаван Ноемберянского района, в селах Айгедзор, Айгепар, Мосесгех и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Кемерли, Ферехли Газахского района, Мунджуглу, Алибейли, Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа, Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Мерзили, Гарагашлы, Сарыджалы, Шыхлар, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.