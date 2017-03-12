По сообщению мониторинговой группы, двойным взрывом в Дамаске было убито по меньшей мере 46 человек, и ранено около 120. Этот один из самых масштабных терактов в сирийской столице за время 6-летней гражданской войны.

Наблюдательный совет по правам человека в Сирии сообщил, что взрывы были осуществлены в районе Баб аль-Сагир, где находятся шиитские кладбища и куда паломники стекаются со всего мира.

По сообщению Министерства иностранных дел Ирака, большинство погибших и раненых были иракцами.

Министр внутренних дел Сирии Мухаммед Шаар заявил, что атаки были направлены на паломников-арабов с единственной целью: убийство людей.

Сразу после теракта никто не взял на себя ответственность за взрывы.

Взрывы бомб – редкое явление в Дамаске, где располагается правительство Башара Асада.

Однако шиитские святыни часто становятся целью атак суннитских экстремистов из «Аль-Кайды» и «Исламского государства» в Сирии и Ираке.