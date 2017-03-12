Жители Гватемалы вышли на улицы столицы страны с протестом против бездействия властей относительно роста числа жертв недавнего пожара.

Об этом сообщают ИноСМИ.

8 марта в центре реабилитации для жертв семейного насилия произошёл пожар, который унёс, по последним данным, уже 39 жизней подростков. Протестующие вышли с плакатами и флагами страны. Они требуют от президента Джимми Моралеса строго наказать всех причастных к этой трагедии.

На центральной площади Гватемалы собралось около 3 тысяч человек, которые зачитывали имена погибших детей.

В свою очередь Моралес сообщил, что уже дал указания соответствующим органам провести тщательное расследование обстоятельств трагедии и установить виновных. По версии властей, причиной пожара мог стать поджог матрасов самими жителями центра в знак протеста против плохого обращения и питания.