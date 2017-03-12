Официальная Анкара планирует свернуть программу помощи сирийским беженцам, разработанную в рамках контактов Турции с Европейским Союзом.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно распространенной накануне информации, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу направил в Брюссель письмо, где отметил, что его страна прекратит размещать на своей территории арабских иммигрантов, если в ближайшее время ЕС не введет безвизовый режим для граждан Турции.

«Запад делает слишком мало для того, чтобы ТР должным образом заботилась о выходцах из стран Ближнего Востока и Северной Африки», — отмечено, в частности, в послании.

Предполагается, что уже в ближайшее время на родину будут выдворены более 5 тысяч беженцев, временно размещенных в палаточных лагерях в районе Дьярбакира и Эдирне.

Напомним, в феврале 2016-го года Турция и ЕС достигли принципиального соглашения, по которому весь поток иммигрантов из Сирии, Ливии, Йемена, Ирака и Судана будет перенаправлен на турецкую территорию. В обмен на это ТР получит миллиардные капиталовложения и право на вступление в Европейский Союз.

Свою часть договора Евросоюз не выполнил.