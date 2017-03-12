Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предложил ведущим политическим партиям помощь в защите от хакерских атак России. Соответствующее письмо направил директор центра Киаран Мартин. Об этом пишет The Sunday Time.

С учетом парламентских выборов, которые пройдут в 2020 году, центр предложил политическим партия проведение для них «технических семинаров». На них поднимут проблему кибербезопасности.

«Речь не только о кибербезопасности собственных систем политических партий. Атаки на наши демократические процессы могут быть шире, они могут быть нацелены на парламент, местные избиркомы, исследовательские центры и электронные адреса частных лиц, а также групп влиятельных людей», — процитировало текст письма издание.

Политиков предупредили, что Москва попытается украсть и обнародовать внутреннюю переписку, а также информацию из баз с мнениями избирателей о тех или иных политических партиях. Газета подчеркнула, что эти действия будут направлены на ухудшение отношений между партиями и гражданами.

Издание отмечает, что поводом для создания «технических семинаров» стало беспокойство властей страны из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. В Вашингтоне считают, что к организации хакерских атак причастен лично президент России Владимир Путин.