Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал участников протестов в Батуми уважать государственные институты и закон.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает «Лента.ру».

Также Маргвелашвили призвал все стороны сохранять спокойствие и не допустить дальнейшей эскалации ситуации.

«Считаем, что право на свободу собраний и выражения мнения должны быть защищено, но в то же время нужно уважать государственные институты и закон и не допускать насилия», — отметил президент Грузии.

Однако он признал, что у участников протестов в Батуми могут быть причины для такого поведения, и заявил о необходимости расследования инцидента.