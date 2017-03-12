К высшей мере наказания в стране прибегают крайне редко и лишь в случае особо тяжких преступлений, сообщил председатель Верховного народного суда Китая Чжоу Цян.

Он не назвал точное количество вынесенных смертных приговоров и приведенных в исполнение, но отметил, что последние десять лет суд тщательно следит за этим.

В 2007 году Верховный народный суд получил право пересматривать все смертные приговоры, вынесенные более низшими инстанциями, поэтому усилил контроль за вынесением приговоров и обеспечением прав подсудимых на их обжалование, сообщает Рейтерс.

Стоит отметить, что смертная казнь в Китае предусматривается по 46 статьям Уголовного кодекса, в основном за незаконный оборот наркотиков и коррупцию.