Cаудовская Аравия разрабатывает программу по депортации приблизительно 20% своего населения — пяти миллионов нелегальных мигрантов.

Как передает РИА Новости, решение об этом обсуждается в Консультативной ассамблее (Шуре) страны по инициативе одного из депутатов — доктора Садка Фаделя.

По сообщению газеты Al Hayat, власти королевства опасаются, что мигранты потребуют «натурализовать их», предоставив саудовское подданство. Предполагаемая кампания по выдворению нелегалов не будет первой: с 2012 по 2015 год из государства выставили 243 тысячи пакистанцев — некоторых по обвинению в исламском терроризме.

В саудовских городах образовались гетто мигрантов, а общее число гастарбайтеров выросло до внушительных отметок — 30% населения страны, согласно переписи 2010 года. Согласно статистике, 12% населения страны не имеет работы, включая сюда 25% молодых людей и 75% женщин. По оценке газеты The Guardian, саудовские работодатели выработали привычку нанимать иностранцев даже в тех случаях, когда могли бы обратиться к местному работнику.