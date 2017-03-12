Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Красноуфимске (Свердловская область).

Как передает ТАСС, предварительная причина смерти — отравление угарным газом, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

“В субботу, 11 марта, около 20:00 мск в правоохранительные органы Красноуфимска поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, в результате которого погибли четверо. По данному факту следственным отделом по городу Красноуфимск СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (“Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам”). Погибшими оказались три женщины и мужчина. При первоначальном осмотре явных признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено, предварительная возможная причина смерти — отравление продуктами горения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что очагом возгорания могла стать веранда частного дома. “Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении”, — уточняется в сообщении ведомства.