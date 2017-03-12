В поначалу мирной акции протеста в субботу днем приняли участие более тысячи человек.

Число пострадавших в результате столкновений сил правопорядка и протестующих против приезда в Неаполь лидера оппозиционной партии «Лига Севера» Маттео Сальвини возросло до 34, из них 28 полицейских, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что полиция задержала шестерых участников беспорядков. Трое из них оставлены под арестом, трое отпущены под обязательство предстать перед судом.

Ранее сообщалось о 16 раненых полицейских и четырех задержанных протестующих.

В поначалу мирной акции протеста в субботу днем приняли участие более тысячи человек. Спустя несколько часов группа радикалов из двух-трех сотен человек забросала полицейский комиссариат района, где должно было пройти выступление Сальвини, взрывпакетами, после чего начались стычки со стражами порядка.

Хулиганы были вооружены палками, «коктейлями Молотова» и камнями, на их атаки полиция отвечала слезоточивым газом и водяными пушками. По свидетельству очевидцев, мирные граждане были вынуждены прятаться от разразившейся уличной войны в магазинах и окрестных зданиях. Подожжены несколько машин и мусорных баков. Местные СМИ предполагают, что среди выступивших столкновения с полицией было много футбольных фанатов и левых радикалов.

О протестах против Сальвини, который известен антииммигрантской и антиевропейской риторикой, как считается, отстаивает интересы экономически развитых северных регионов страны, было известно заранее. Протестующих поддержал даже мэр города, социалист Луиджи де Маджистрис. Ситуация потребовала вмешательства главы МВД страны Марко Миннити, который потребовал обеспечить безопасность визита лидера «Лиги Севера» в Неаполь.

В свою очередь в ходе выступления Сальвини выразил «солидарность с 400 полицейскими», выступившими против протестующих, которых назвал животными, а также пригрозил подать в суд на де Маджистриса.