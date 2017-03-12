На территории Белого дома в США был задержан мужчина.

Так передаёт Корреспондент.

Мужчина перелез через забор и оказался на охраняемой территории Белого дома около полуночи. В это время в здании находился президент США Дональд Трамп.

После проникновения в резиденции был объявлен один из самых высоких уровней безопасности — оранжевый. Мужчина был пойман секретной службой США. Сообщается, что задержанный имел при себе оружие.

26-летнему Джонатану Трану предъявлены обвинения в проникновении и прибывании на территории, предназначенной для ограниченного пользования, а также в незаконном владении оружием.