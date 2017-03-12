После того, как Европейский Союз практически единогласно (единственный кто выступал против была Польша) назначил бывшего польского премьер-министра Дональда Туска второй раз на должность председателя Европейского Совета, в Варшаве разразился настоящий скандал. В субботу министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский заявил, что его правительство ответит на решение Евросоюза жесткими мерами и бойкотом любых инициатив Брюсселя. Европейская политика превратилась в политику обмана и двойных стандартов, сказал министр.

Дональд Туск стал первым поляком в истории, занявшим столь высокую должность в международных организациях, однако польское правительство считает его главным врагом Польши, и требует от Евросоюза уволить его со столь высокой должности. Причина такой ненависти довольно банальна. Господин Туск является лидером польской оппозиции и часто на своей должности в Брюсселе негативно отзывается о своих политических противниках в Варшаве, сообщает РБК.

Серьезного разрыва между Варшавой и Брюсселем конечно не произойдет, потому как большинство населения страны выступает за сотрудничество с Европой. К тому же Польша является крупнейшим получателем финансовой помощи из Брюсселя. Однако серьезных осложнений в отношениях избежать очевидно не удастся.