Сотрудники полиции и спецназ на рассвете в воскресенье полностью очистили в Батуми улицу Чавчавадзе от демонстрантов, устроивших ночью беспорядки. Об этом сообщает агентство Sputnik Грузия.

По данным агентства, зачистка улицы проходила без серьезных столкновений – радикально настроенные группы молодых людей, несколько часов громившие улицу, начали покидать ее сразу после появления отряда специального назначения. Полицейские вытеснили остатки митингующих с территории, прилегающей к зданию городской полиции, используя резиновые пули.

К семи часам утра порядок в городе восстановлен. На месте мобилизована полиция и пожарные машины. По городу идет операция по задержанию участников беспорядков. Число задержанных пока неизвестно.

Как передает агентство, мэр Тбилиси Георгий Ермаков заявил, что службы очистки уже приступили к приведению улицы в порядок. В ближайшие часы мэрия Батуми установит размер ущерба. На улице Чавчавадзе, оказавшейся в эпицентре событий, повреждены тротуары, разбиты витрины, уничтожены заграждения, не работают светофоры. По всей улице видны сгоревшие остовы автомобилей.