Почетный президент партии «Национальный фронт», 88-летний Жан-Мари Ле Пен отдал свою подпись за выдвижение Марин Ле Пен на пост президента Франции. Этот поступок «ветерана» ультраправого движения входит в противоречие с партийной версией о «непримиримом конфликте» между ним и дочерью.

О том, что Жан-Мари Ле Пен отдал свою подпись за Марин Ле Пен стало известно из сообщения Конституционного Совета Франции.

Согласно французскому законодательству, для выдвижения на пост президента страны кандидат должен собрать не менее 500 подписей «народных избранников» (мэров, депутатов, сенаторов и т.д.). Жан-Мари Ле Пен имеет право «подписываться» за кандидата, так как является депутатом Европарламента.

Напомним, ранее и сама Марин Ле Пен, и ее отец Жан-Мари неоднократно позволяли себе резкие высказывания в адрес друг друга и c весны 2015 года поддерживали версию о «непримиримом конфликте».

В августе 2015 года Жан-Мари Ле Пена, который является «отцом-основателем» «Нацфронта», даже исключили из партии.

В феврале 2016 года Жан-Мари Ле Пен написал дочери открытое письмо, в котором заявил, что дает ей «последний шанс». «Обвиненный в так называемых ультраправых грехах, я был, как в Ветхом Завете, изгнан в пустыню», — пожаловался тогда старший Ле Пен и призвал дочь «совершить последнее усилие» и вернуть его в партию ради «единства», которое позволит Марин выиграть в 2017 году выборы президента. В противном случае папа угрожал дочери создать собственную политическую партию и перетянуть туда часть электората. Таким образом, надежды дочери на дальнейшее политическое восхождение будут уничтожены, а Францию ждет неминуемая гибель, заявил тогда Ле Пен-старший.

И вот теперь он поддержал кандидатуру дочери.

Напомним, Марин Ле Пен не без труда удалось собрать 500 подписей за выдвижение в президенты. Это произошло незадолго до 17 марта (последнего дня регистрации кандидатов).