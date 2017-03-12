Планируемый визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Швейцарию отложен на неопределенное время. Об этом пишет газета SonntagsZeitung.

«Запланированная поездка министра иностранных дел Чавушоглу в Швейцарию отложена до последующих указаний», — сообщил представитель общественной организации «Союз европейских турецких демократов».

В субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу планировал посетить митинг в голландском Роттердаме, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Он заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды. После этого правительство этой страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи с «угрозой общественному порядку и безопасности» из-за возможного визита турецкого министра.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.