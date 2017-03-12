Министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, которую власти Нидерландов не пустили в генконсульство Турции в Роттердаме, назвала эти действия нарушением международных законов. Как передает РИА Новости, об этом министр написала в своем микроблоге Twitter

«Нидерланды нарушают все международные законы, конвенции и права человека, не позволяя мне войти в консульство Турции в Роттердаме», — написала она.

Ранее министр заявила, что после посещения Германии намерена отправиться с визитом в Нидерланды наземным транспортом после того, как голландские власти запретили посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Кайя намеревалась отправиться в Роттердам, несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были отменены.

Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме. Проезд был также запрещен турецким журналистам, которые намеревались освещать поездку Кайя в Нидерланды.