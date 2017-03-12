В Евросоюзе решили заблокировать все выплаты Турции по ряду проектов, направленных на интеграцию страны в европейское пространство. Об этом сообщает Deutsche Wellе.

Запланированная финансовая помощь Турции со стороны Евросоюза в период с 2014 до 2020 года составила €4,45 миллиарда. Из этой суммы Брюссель на данный момент перевел Анкаре €167 миллионов.

Выплаты привязаны к конкретным проектам, крупнейшим из которых является «Реформы по подготовке к членству в ЕС». И на эти цели Евросоюз собирался выделить €1,58 миллиарда.