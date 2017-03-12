МИД Турции передал временному поверенному Нидерландов в Анкаре, что страна не хочет возвращения посла королевства из отпуска в Анкару для исполнения своих обязанностей.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

«В качестве протеста в отношении этого решения правительства Нидерландов (отказа принять самолет главы МИД Турции — ред.) в министерство был вызван временный поверенный Нидерландов. Ему было передано, что мы не хотим возвращения в течение некоторого времени посла королевства в Анкаре, который находится в отпуске за пределами республики», — говорится в заявлении.

МИД также указал, что принятое Гаагой решение «против сообщества голландских турок приведет к серьезным последствиям в отношениях Турции и Нидерландов в сферах дипломатии, политики, экономики и других».

Ранее голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Члены турецкого правительства проводят политическую кампанию в ряде европейских стран в поддержку конституционной реформы в Турции. В Нидерландах мероприятия с участием турецких политиков были запрещены по соображениям безопасности.

Этим вечером в Роттердам прибыла министр по делам семьи и социальной политике Фатма Сайян Бетюль Кайя, но и ей не дали провести агитационный митинг. Машина министра была остановлена полицией, следовавшим в кортеже представителям турецких СМИ было рекомендовано покинуть страну.

Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила также, что полиция Нидерландов заблокировала Фатме Сайян Бетюль Кайя вход в консульство в Роттердаме, ссылаясь на «специальный приказ мэра».