Конгресс США ждет от Белого дома до понедельника подтверждений того, что резиденция президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке прослушивалась спецслужбами, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По его информации, эти сведения рассчитывают получить члены спецкомитета по разведке палаты представителей. Как отмечается, «до этого времени у Белого дома есть возможность представить соответствующие документы».

Пока неизвестно, собирается ли Белый дом их предоставлять, и что будет, если этого не произойдет.

На прошлой неделе Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что за месяц до выборов в ноябре прошлого года бывший в тот момент главой государства Барак Обама приказал организовать прослушивание его разговоров.

Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон.

Позднее Белый дом сообщил, что Трамп просит конгресс расследовать ситуацию с прослушиванием.