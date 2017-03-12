Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступит в воскресенье в городе Мец на востоке Франции, несмотря на инцидент, произошедший в Нидерландах.

Как передает ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя префектуры департамента Мозель.

По его словам, в настоящий момент власти не планируют отменять или переносить мероприятие, которое должно состояться завтра ориентировочно в 13:00 по местному времени.

«Наша работа — убедиться, что общественному порядку ничто не угрожает», — отметил чиновник, говоря о грядущем выступлении турецкого министра.

Ранее правительство Нидерландов приняло решение отказать в выдаче разрешения на посадку в королевстве самолета Чавушоглу.

Власти ФРГ отменили выступление Чавушоглу в одном из конференц-залов в Гамбурге, глава МИД Турции был вынужден выступать на территории резиденции генконсула.