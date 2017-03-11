Полиция Нидерландов остановила в Роттердаме автомобиль с турецким министром по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Сайян Кайя.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу телеканал «Эр-тэ-вэ Рейнмонд».

Министр прибыла на автомобиле из Германии, поскольку ранее голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Члены турецкого правительства проводят политическую кампанию в ряде европейских стран в поддержку конституционной реформы в Турции. В Нидерландах мероприятия с участием турецких политиков были запрещены по соображениям безопасности.

Как будет дальше развиваться ситуация, пока неясно. Министр планировала прибыть в консульство, около которого ее в настоящее время ожидают несколько десятков голландских турков. Однако городские власти могут воспрепятствовать этому, перекрыв все подъезды и подходы к дипломатической миссии.