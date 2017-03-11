Консервативная партия Великобритании запретила членам кабинета министров отправляться в поездки за границу до запуска процесса Brexit, передает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

По данным издания, по меньшей мере два британских министра получили отказ в разрешении пропустить заседания парламента.

«Сейчас нет возможности уехать», — цитирует газета одного из министров.

Как пишет издание, запрет связан с опасениями, что больше ожидаемого число консерваторов выступят против двух поправок, предложенных палатой лордов, что помешает запуску процесса выхода Великобритании из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может запустить процесс выхода страны из ЕС в ближайший вторник, 14 марта. Во вторник Мэй должна выступить в палате общин парламента с отчетом о прошедшем на этой неделе саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Премьер может воспользоваться этим выступлением как возможностью объявить о запуске Brexit.

Для того чтобы запустить процесс выхода из ЕС, Мэй нужно, чтобы в понедельник соответствующий законопроект одобрила палата общин, а во вторник – палата лордов, ранее принявшая две поправки и отправившая документ снова в нижнюю палату на повторное рассмотрение. Также законопроект, чтобы вступить в силу, должен получить одобрение королевы Елизаветы Второй.

Британское правительство не сообщает точные сроки запуска процесса Brexit, обещая лишь, что это произойдет до конца марта.