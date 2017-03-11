В сети набирает популярность видео, на котором сотрудник американской метеорологической обсерватории безуспешно борется с ветром. Ролик был опубликован на официальной странице организации в Facebook.

«Сегодня утром порывы ветра достигали 100 миль в час (44 метра в секунду – ред.), так что нам пришлось оторваться от работы и поиграть… Флаг используется для определения скорости и направления ветра», — говорится в подписи к видео.

За сутки ролик набрал несколько сотен тысяч просмотров и почти тысячу комментариев. Большинство пользователей недоумевают, для чего сотрудникам обсерватории понадобилось ставить флаг, когда и так очевидно, что ветер очень сильный.

Обсерватория расположена на самой вершине горы Вашингтон в Нью-Гемпшире. Девиз обсерватории – «Место с самой худшей погодой в мире».