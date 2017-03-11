Почти 1,5 тысячи человек эвакуировано из киноцентра на Красной Пресне в Москве после звонка о бомбе, сообщил РИА новости источник в экстренных службах столицы.

По его словам, эвакуация проводилась из здания, расположенного по адресу Дружинниковская улица, дом 15, где расположен киноцентр «Соловей».

«После анонимного звонка из здания киноцентра эвакуировано 1,4 тысячи человек. Идет проверка помещений», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости подтвердили эвакуацию по данному адресу.

По его словам, около 19.55 (20.55 по бакинскому времени) в полицию от неизвестного поступило сообщение с угрозами в адрес организации на Дружинниковской улице, 15. Полицейские проводят проверку здания и устанавливают личность звонившего.

Он добавил, что из здания вывели людей, однако не уточнил их количество.

Угрозы взрыва в киноцентре на Красной Пресне в Москве после звонка о бомбе нет, проверка завершена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.