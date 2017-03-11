Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил подать в ЮНЕСКО заявку на включение ахалтекинской породы лошадей в Список Всемирного наследия.

Предложение главы государства прозвучало на заседании правительства.

«Ахалтекинцы, родиной которых является Туркменистан, — одна из самых древних и самых красивых пород верховых лошадей, сказал президент. Легендарные «небесные» кони — уникальное культурное достояние и бесценный вклад туркменского народа в сокровищницу общечеловеческих ценностей», — сказал Бердымухамедов.

Кроме того, президент Туркменистана поручил составить каталог чистокровных ахалтекинских скакунов. В реестр будут занесены лошади этой породы с указанием их достижений, происхождения и других сведений.

Также будет открыт научно-исследовательский центр или вуз для изучения ахалтекинцев.

В стране отмечается День туркменского скакуна. Праздник приходится на последнее воскресенье апреля.