Евросоюз пока не рассматривает возможность введения новых санкций против России, заявил посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли в опубликованном в субботу интервью украинскому информагентству УНИАН.

На вопрос о том, не кажется ли ему, что изменились условия, и теперь ЕС должен активизироваться в плане введения нового набора санкций, Мингарелли сказал, что об этом речь не идет. «Сегодня это не на повестке дня. И я не думаю, что будет усиление санкций в следующие несколько недель», — отметил дипломат.

По его мнению, ЕС сохранит существующие санкции. «Мы надеемся, что ЕС сможет сохранять свое единство в вопросе санкций против России», — заявил Мингарелли.