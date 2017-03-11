Сегодня в Турции обучается более 12 500 граждан Азербайджана.

Как передает Тренд, об этом сказал в субботу на мероприятии, посвященном возможностям получения образования в Турции, посол этой страны в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, одной из важных сфер сотрудничества между Анкарой и Баку является образование. «За 25 лет независимости Азербайджана образование в Турции получили 125 тысяч азербайджанских студентов», — сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что отношения между Турцией и Азербайджаном постоянно развиваются, напомнив, что Азербайджан и Турция – одна нация, два государства.