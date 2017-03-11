Власти Роттердама определили три места для проведения демонстраций в связи с решением голландских властей отказать в выдаче разрешения на посадку в королевстве самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Как предает ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении муниципалитета.

Сторонники визита министра могут собраться на площади Виллема, противники — на пирсе Ллойд, а остальные демонстранты — на площади 1940 года.

«Тот факт, что турецкий министр не приедет, может вызвать различные эмоции, — сказал мэр Роттердама Ахмед Абуталеб. — И я понимаю, что есть люди, которые желают выразить эти эмоции в общественных местах. Именно поэтому мы определили три места для проведения демонстраций, но при этом я призываю всех жителей города, в том числе голландских турков, сохранять спокойствие. Никто не окажется в победителях в случае возникновения сложностей в городе».

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, в настоящее время в непосредственной близости от резиденции турецкого консула перекрыто пешеходное движение. На улицу могут попасть только жители расположенных на ней домов.