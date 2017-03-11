Вице-президент Республики Индонезия М.Юсуф Калла направил поздравление Мехрибан Алиевой в связи с назначением Первым вице-президентом Азербайджана, передает Тренд.

«Ваше превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас с назначением на должность Первого вице-президента Азербайджанской Республики. Хотел бы выразить уверенность в том, что Ваше назначение на новую должность внесет вклад в дело дальнейшего расширения и укрепления дружественных отношений между Индонезией и Азербайджаном на благо двух народов.

Желаю Вам успехов на высоком государственном посту. Прошу Вас принять мое глубочайшее почтение», — говорится в поздравлении.

Супруга премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Анико Леваи направила поздравление Мехрибан Алиевой в связи с назначением Первым вице-президентом Азербайджана.

«Уважаемая Первый вице-президент.

Позвольте сердечно поздравить Вас с назначением на должность Первого вице-президента Азербайджанской Республики.

Мы очень благодарны Вам за незаменимую работу, проделанную Вами в Венгрии в последнее время. Благодаря Вашим усилиям облегчилась повседневная жизнь слабовидящих детей в Римско-католическом центре имени Ласло Баттиани. Я очень рада, что у нас была возможность встретиться и лично познакомиться друг с другом. Уверена, что на должности Первого вице-президента Азербайджанской Республики Вы продолжите поддерживать укрепление отношений между нашими странами.

Позвольте от всей души пожелать Вам на ответственном государственном посту успехов, более плодотворной деятельности и крепкого здоровья. Я абсолютно уверена в том, что во время моего визита в Баку в марте смогу лично передать Вам свои сердечные поздравления», — говорится в послании.

Вице-спикер Палаты Депутатов Национального Конгресса Аргентинской Республики Патриция Хименес направила поздравление Мехрибан Алиевой в связи с назначением Первым вице-президентом Азербайджана.

«Уважаемая госпожа Первый вице-президент.

От имени Палаты Депутатов Национального Конгресса Аргентинской Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас с назначением на должность Первого вице-президента Азербайджанской Республики.

Известие об учреждении должности Первого вице-президента на основании изменений, принятых в Конституцию на референдуме, проведенном демократическим путем, и назначении Вас на эту должность вызвало у меня чувство глубокого удовлетворения. До сих пор Вы многое сделали в области служения своему народу, уверены, что на новом высоком государственном посту сделаете еще больше.

Сердечно поздравляю и приветствую Вас», — говорится в поздравлении.

Заместитель председателя и генерального секретаря Торговой палаты Болгарии Маргарита Попова направила поздравление Мехрибан Алиевой в связи с назначением Первым вице-президентом Азербайджана.

«Дорогая и уважаемая госпожа Мехрибан Алиева.

Примите сердечные поздравления в связи с большой ответственностью, принятой Вами перед Вашим народом с назначением на должность Первого вице-президента Азербайджанской Республики.

Эта высокая должность придаст Вам сил, энергии и вдохновения для того, чтобы быть полезной своей стране, любимой своим народом, проводить широкомасштабную работу в политической, культурной и социальной сферах.

Я буду рада продолжить совместную деятельность во имя развития мира и понимания между людьми, межкультурного диалога, прочных контактов между молодежью, тесных экономических связей наших стран.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов. С нетерпением жду нового мероприятия, которое создаст возможность встретиться с Вами», — говорится в послании.

Президента Благотворительного Фонда сотрудничества между тюркоязычными и славянскими народами «Содружество» Миркязым Сеидов направил поздравление Мехрибан Алиевой в связи с назначением Первым вице-президентом Азербайджана.

«Глубокоуважаемая Мехрибан ханум.

От имени азербайджанской диаспоры Новосибирской области, Фонда сотрудничества между тюркоязычными и славянскими народами «Содружество» и от себя лично от всей души поздравляю Вас с назначением Первым вице-президентом Азербайджанской Республики.

Ваша неиссякаемая энергия, целеустремленность, Ваш высокий личный авторитет у народа Азербайджана, без сомнения, стали основными причинами столь высокого назначения.

Я, как и многие мои соотечественники, испытываю к Вам искренние чувства симпатии и уважения, как патриоту Родины, авторитетному руководителю, подлинному профессионалу своего дела. Мы видим, с каким упорством и самоотверженностью Вы идете к намеченным целям, делаете многое для того, чтобы граждане Азербайджана почувствовали изменения к лучшему, жили в мире, согласии и достатке, верили, что их будущее, а также будущее их детей и внуков будет стабильным, спокойным и счастливым.

Ваши целенаправленные деятельность и труд, направленные на развитие Азербайджана и азербайджанского народа в разных сферах, вызвали глубокое уважение к Вашей личности во всем мире. Это создает полную уверенность в том, что и в новой должности Вы внесете свой новый вклад во внутреннюю и внешнюю политику Президента Ильхама Алиева. От имени тысяч азербайджанцев Сибири хочу сказать, что Вы – выдающаяся представительница своего народа во всем мире. Вас знают в ЮНЕСКО, ООН, во многих государствах. Ваша известность основывается на глубоком понимании важности национальной азербайджанской культуры, искренней и очень успешной заботе о том, чтобы представители разных культур и традиций жили в согласии и помогали обогащать друг друга пониманием базовых ценностей человека, семьи и народа.

Особую роль Вы сыграли в развитии культурных связей между Россией и Азербайджаном. Путь к успеху в экономических направлениях сотрудничества двух стран лежит через формирование дружеских, глубоких человеческих отношений, и Вы являетесь одним из архитекторов этого процесса.

Вы – умная, красивая, талантливая, незаурядная, удивительно сильная женщина. В Вас сочетаются государственный деятель, мать, первая леди и достойный руководитель Фонда Гейдара Алиева. Совершенно блистательно под Вашим руководством были проведены первые Европейские игры и песенный конкурс «Евровидение».

Мы гордимся тем, что в стране, являющейся нашей Родиной, работает государственный деятель такого масштаба как Вы, многоуважаемая Мехрибан ханум. Это большая честь – любить Родину и гордиться ею еще и потому, что есть такая удивительная первая леди и отныне – Первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

Ваше имя переводится на русский язык как «дружный, добрый, теплый, сердечный». Именно это слово и его значения как нельзя лучше характеризуют и отражают состояние и дух многовековых дружественных взаимосвязей между Азербайджаном и Россией, между народами двух стран.

Ваш незыблемый талант руководителя, бесценный опыт управленца и потрясающие навыки общественно-политического деятеля, доказавшие себя на практике на примере любого дела, за которое бы Вы ни брались, проявляются в том высоком уровне профессионализма и ответственности, с которыми Вы подходите к решению поставленных задач. Осуществляемые Вами многочисленные проекты, как в самом Азербайджане, так и за пределами страны, способствуют повышению благосостояния населения и еще большему укреплению имиджа Азербайджана на мировой арене. Все вышеназванное являет собой ярчайший пример истинного патриотизма, высокого морального духа и сильных волевых качеств. Ваш труд, творимые Вами благие дела отмечены множеством высоких государственных наград разных стран мира, а главное – благодарностью и любовью миллионов людей на планете.

Масштабность Ваших успешных достижений дает полное основание воспринимать их как успехи Азербайджана, чем по праву гордится каждый азербайджанец, вне зависимости от места проживания.

Вы целенаправленно и последовательно продолжаете политический курс нашего великого Гейдара Алиева.

Мы уверены, что на посту Первого вице-президента страны Вы сможете коренным образом преобразить Азербайджан, еще более улучшить жизнь проживающих в республике народов, а также добиться многократно большего авторитета страны на международной арене.

Выражаем искреннюю надежду, что Фонд сотрудничества между тюркоязычными и славянскими народами «Содружество» окажется Вам полезным во многих делах и начинаниях на Вашем новом поприще.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, счастья, мира и семейного благополучия», — говорится в поздравлении.