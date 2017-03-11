Президент Турции Тайип Эрдоган, назвав голландцев фашистами, перешел все границы.

Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Конечно, это сумасшедшие высказывания, — сказал он. — Я понимаю, что они рассержены, но это, конечно, переходит все границы».

Ранее Эрдоган назвал Нидерланды «нацистскими последышами» и «фашистами» после того, как голландские власти отказали в выдаче разрешения на посадку в королевстве самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Министр должен был прибыть туда около 17:00 по местному времени для того, чтобы выступить перед турецким сообществом с речью, посвященной конституционной реформе в Турции. Эрдоган не только раскритиковал решение голландских властей, но и дал понять, что Анкара ответит зеркально на такую меру.