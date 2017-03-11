В Товузе проведена церемония похорон солдата-шехида.

Как сообщает АПА, тело военнослужащего вооруженных сил Азербайджана Аббасова Гасанали Чингиз оглу, погибшего 11 марта в результате обстрела наших позиций армянскими вооруженными силами, было предано земле сегодня в селе Юхары Ойсюзлю Товузского района.

В церемонии похорон приняли участие глава исполнительной власти района и сотрудники аппарата ИВР, представители общественности, жители села, сослуживцы шехида, офицеры части, в которой служил шехид, сотрудники Государственной службы мобилизации и по призыву на военную службу.

Тело шехида было предано земле на кладбище в родном селе. Флаг, в который был завернут гроб с телом шехида был передан его отцу.