Глава представительства Европейского Союза на Украине Хюг Мингарелли прогнозирует, что безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступит в силу до конца июня.

В интервью украинскому информагентству УНИАН он сообщил, что, по его мнению, президентские выборы во Франции, первый тур которых состоится 23 апреля, не повлияют на процесс принятия решения по безвизовому режиму для Украины. «Я надеюсь, что нет. В принципе, решение уже было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется согласно плану. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен», — заявил Мингарелли.

Посол проинформировал о требованиях, которые украинцы с биометрическими паспортами должны соблюдать при пересечении границы стран Шенгенской зоны после введения безвизового режима с Евросоюзом.

«К ним будут относиться как к любым гражданам третьих стран (не членов ЕС). Поэтому если представители пограничного контроля будут иметь некоторые сомнения, они могут задать несколько вопросов об оплате каких-либо мест проживания, имеют ли они достаточное количество средств с собой, и если они не смогут доказать это, как в случае с любым гражданином третьих стран, им могут отказать во въезде. Но их будут рассматривать как граждан из любой третьей страны, имеющей безвизовый режим с ЕС», — заявил Мингарелли.

В четверг комитет ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) проголосовал за отмену Евросоюзом краткосрочных виз для граждан Украины. После этого решения президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому МИД активизировать работу для принятия скорейшего положительного решения по этому вопросу всеми депутатами ЕП.