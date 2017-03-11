Иракские ополченцы обнаружили на территории тюрьмы Бадуш близ Мосула массовое захоронение, в котором могут находиться останки 500 жертв расправы, устроенной в 2014 году террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ)

Как передает РИА Новости, террористы захватили тюрьму Бадуш в июне 2014 года вместе с заключенными и расстреляли содержавшихся в ней мусульман-шиитов.

«Вторая бригада народного ополчения обнаружила крупное массовое захоронение с останками около 500 заключенных тюрьмы Бадуш, которых казнила преступная группировка ИГ», — сообщило ополчение на своем сайте.

Ополченцы также заявили, что смогли задержать 87 террористов, причастных к той расправе.

Иракские военные вернули тюрьму Бадуш под свой контроль ранее в марте. Ополчение, преимущественно шиитское, сотрудничает с военными.