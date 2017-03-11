Изнасилование школьницы в Бейлагане вызвало серьезные обсуждения и широкий резонанс.

Сотрудники сайта Modern.az связались по этому вопросу с депутатом, представляющим Бейлаган, Шахином Исмаиловым.

Депутат подтвердил этот случай и отметил, что по факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Он рассказал, что в связи с изнасилованием были задержаны четыре человека, двое из которых были одноклассниками девушки и еще двое были постарше (20-21 год). Двое парней арестованы, а одноклассники девушки отпущены, так как являются несовершеннолетними. Они находятся под контролем полиции.

По словам депутата, информация о том, что родители отказались от изнасилованной дочери, не соответствует действительности. Сотрудники полиции постоянно связываются с семьей.

Насчет видео депутат отметил, что изнасилование происходило несколько раз и не только в школе, но и за ее пределами. По его словам, эти лица долгое время шантажировали девушку.

Ш.Исмаилов отметил, что этим делом занимаются МВД, Минобразования, Бейлаганский районный отдел образования и управление полиции.

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