Задержан мужчина, убивший свою невесту в поселке Бина.

Как сообщает сайт министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Хазарского РУП задержан Наджаф Меджидов, подозреваемый в убийстве 4 марта в поселке Бина жительницы Баку Илахи Агаевой. Он также ранил ножом ее сестру Рагиму.

Напомним, что мужчина убил свою невесту из-за того, что она хотела расторгнуть их помолвку.

Кроме того сообщается, что получившая ножевые ранения Рагима позднее скончалась в больнице.

Следствие по делу продолжается.