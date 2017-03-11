11 марта, военнослужащий армии Азербайджана солдат Аббасов Гасанали Чингиз оглу погиб в результате обстрела наших позиций в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении, передает Минобороны.
11 марта, военнослужащий армии Азербайджана солдат Аббасов Гасанали Чингиз оглу погиб в результате обстрела наших позиций в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении, передает Минобороны.
Дата: 2017/03/11 17:21
Раздел: Азербайджан, Важно
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