МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов, после того как нидерландское правительство отозвало разрешение на посадку самолета турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве страны.

Чавушоглу намеревался посетить 11 марта митинг в Роттердаме, чтобы убедить нидерландцев с двойным гражданством поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Как заявил позже мэр голландского города Ахмед Абуталеб, запланированный в Роттердаме агитационный митинг с участием министра иностранных дел Турции не состоится в связи с тем, что владелец участка, где планировалось проведение мероприятия, отозвал разрешение на проведение акции. В пятницу мэр подчеркнул, что власти страны не разрешат главе МИД участвовать в митинге во время визита в страну.

В субботу глава МИД Турции заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды. После этого правительство страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи «с угрозой общественному порядку и безопасности» из-за возможного визита в страну турецкого министра. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры.